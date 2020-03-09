أخبار مصر | عاجل.. السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في مصر من كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في مصر من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت السفارة الأمريكية بالقاهرة؛ اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين بتجنب استخدام الرحلات النيلية، وخاصة رعاياها الذين يعانون من ظروف صحية خاصة، فعليهم عدم السفر على متن سفينة سياحية.
وقالت في بيان نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ صباح اليوم: إنه تلاحظ زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) بشكل أكبر في بيئة السفينة السياحية.
وأضافت أنه وعملا على الحد من انتشاره، طبقت العديد من الدول إجراءات فحص صارمة حُرمت من حقوق دخول الموانئ للسفن ومنع الركاب من النزول وفي بعض الحالات، سمحت السلطات المحلية للركاب بالنزول لكنها أخضعتهم لإجراءات الحجر الصحي المحلية.
وتابعت أن الحكومة الأمريكية، أمرت بإجلاء بعض ركاب سفن الرحلات البحرية في الأسابيع الأخيرة.
وأهابت السفارة بمواطنيها أنه لا ينبغي الاعتماد على رحلات الإعادة إلى الوطن كخيار للمواطنين الأمريكيين تحت خطر محتمل من الحجر الصحي من قبل السلطات المحلية.