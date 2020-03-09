أخبار مصر | الوفد يطالب بسرعة إصدار قوانين الانتخابات ومنع المال السياسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد يطالب بسرعة إصدار قوانين الانتخابات ومنع المال السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون التخطيط الاستراتيجي، ضرورة الإسراع في الانتهاء من قوانين الانتخابات القادمة وعلى رأسها انتخابات المحليات ومجلس النواب.

وقال الجندي، في بيان له اليوم الاثنين، إنه يتوجب على مجلس النواب سرعة الانتهاء من إصدار هذه القوانين، حيث أن من بينها قوانين ألزمت الدستور بإقرارها كونها مكملة له، منها قانون انتخابات المحليات، لافتًا إلى أن إصدار القوانين المتعلقة بالمحليات والحكم المحلي تأخرت كثيرًا وتحتاج إلى سرعة الإصدار.

وأوضح: أنه يتوجب على البرلمان أن يراعي في إصدار قوانين الانتخابات الجديدة بمختلف أنواعها تشديد العقوبات وضبط المواد التي تمنع تدخل وتأثير المال السياسي في الانتخابات.

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وأشار إلى أن الكثير من الأحزاب السياسية الجادة مستعدة منذ فترة طويلة لخوض انتخابات مجلسي "النواب والشيوخ" والمجالس المحلية التي تم الإعلان عن عقدها أكثر من مرة.

وشدد على أن بيت الأمة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة السياسي المحنك، استعد بخطة استراتيجية وبشكل غير مسبوق لخوض الاستحقاقات الدستورية في أي وقت، بالاعتماد على الكثير من الكفاءات والقيادات الجديدة التي تم ضمها للحزب خلال الفترة الماضية، ضمن خطة موسعة لحزب الوفد للاهتمام بالشباب والمرأة وتدعيم تواجدهم في الحياة السياسية المصرية بمختلف أوجهها.

وطالب الجندي، مجلس النواب، بضرورة إقرار تعديلات قوانين البرلمان، وتقسيم الدوائر والنظم الانتخابية ما بين الفردي والقائمة في أسرع وقت، تمهيدًا للاستعداد لخوض انتخابات البرلمان القادم والتي تجرى خلال العام الجاري.