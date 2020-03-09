أخبار مصر | برلمانية: الإنتاج الحربي تسعى لفتح علاقات مشتركة مع عدد من الدول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: الإنتاج الحربي تسعى لفتح علاقات مشتركة مع عدد من الدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة فاقة فهيم، عضو مجلس النواب، بلقاء وزير الإنتاج الحربي، بسفير البوسنة والهرسك، وفتح عدد من مجالات التصنيع المشترك بين البلدين، لا سيما التطرق إلى التوسع في التعاون بين البلدين في صناعة الأسلحة والذخائر، واستعراض الإمكانيات المصرية التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وأوضحت فهيم في بيان لها اليوم الاثنين: أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى لفتح علاقات مشتركة مع عدد من الدول لتقوية مجالات التصنيع، لا سيما عقد الاتفاقات مع عدد من الشركات الأجنبية على رأسها الصين، للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية والعمل على إنتاج بطاريات الشحن الخاصة بها داخل مصر، ليتم بدء خطة التحول لهذه السيارات النضيفة والتي ستساهم في الحفاظ على البيئة.

وأكدت: أن الهدف من التعاون مع مختلف الدول الصناعية الكبرى هو تبادل المعلومات الفنية، والخبرات العملية، وتكنولوجيا التصنيع، في إطار تحقيق خطة دعم الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على توسيع فرص زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.