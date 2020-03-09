أخبار مصر | بعد تعليق الطيران للسعودية.. "الصحة": صلاحية تحليل pcr يوم واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعليق الطيران للسعودية.. "الصحة": صلاحية تحليل pcr يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علقت السعودية الرحلات الجوية إلى أراضيها، بعدما أكدت أنها لن تسمح للمواطنين الدخول إلا بعد حصولهم على تحليل pcr.
ومن ناحيتها أكدت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المعامل المركزية، أن مدة صلاحية شهادات تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا، 24 ساعة فقط من استلامها.
وشهد محيط المعامل المركزية، أمس الأحد، زحاما شديدا من قبل المواطنين الراغبين في السفر لإجراء التحليل المتعلق بالكشف عن فيروس كورونا.
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 55 حالة.