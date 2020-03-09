أخبار مصر | بعد تعليق الطيران للسعودية.. "الصحة": صلاحية تحليل pcr يوم واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعليق الطيران للسعودية.. "الصحة": صلاحية تحليل pcr يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت السعودية الرحلات الجوية إلى أراضيها، بعدما أكدت أنها لن تسمح للمواطنين الدخول إلا بعد حصولهم على تحليل pcr.

ومن ناحيتها أكدت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المعامل المركزية، أن مدة صلاحية شهادات تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا، 24 ساعة فقط من استلامها.