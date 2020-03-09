أخبار مصر | سعيد حساسين يقترح تغليظ عقوبة على ترويج الشائعات بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعيد حساسين يقترح تغليظ عقوبة على ترويج الشائعات بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على كل من يروج الشائعات والأكاذيب حول فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن الشائعات من شأنها أن تدمر وطن بأكمله.

وأكد حساسين، في بيان له اليوم الاثنين: أن "فيسبوك" يعتبر واحدا من أخطر وأكثر المنصات التي تروج للشائعات في مصر، مشيرا إلى أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وقال: "سأتقدم باقتراح بمشروع قانون لتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل في حدها الأقصى إلى 10 سنوات سجن، بدلا من ثلاث سنوات، مؤكدا أن هناك من يستغل مثل هذا الأحداث أسوأ استغلال ضد الدولة المصرية لإثارة الفزع والخوف بين المواطنين.