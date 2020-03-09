أخبار مصر | برلماني: الحكومة تعاملت بكل شفافية لمواجهة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الحكومة تعاملت بكل شفافية لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، بالتنسيق المستمر بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مسعود في بيان له اليوم الاثنين: إن هذا التنسيق يؤكد قدرة الحكومة في التعامل بكل شفافية مع المواجهة الشاملة مع فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كانت على مستوى المسئولية وتعاملت بشفافية كاملة في هذا الملف. وأكد: أن إظهار الحكومة للحقائق كاملة أمام الشعب المصري العظيم كان سببا رئيسيا في إفشال ونسف جميع الاشاعات والأكاذيب والسموم التي بثتها وسائل الإعلام الموجهة من الإرهابين من داخل تركيا وقطر، وأيضا منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وناشد عضو مجلس النواب، جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسكان للحد من الآثار السلبية من هذا الفيروس اللعين.