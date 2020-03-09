أخبار مصر | "تسجيل صوتي".. إجراء عاجل من المترو بشأن كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تسجيل صوتي".. إجراء عاجل من المترو بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، من خلال الإذاعة الداخلية للمحطات، اليوم الاثنين، عددًا من التنبيهات المتعلقة بتوعية المواطنين بفيروس كورونا، وطرق انتقاله والوقاية منه.

وعرضت الإذاعة ما يلي:

أولا: طرق انتقال مرض كورونا والتي تتمثل في الرزاز الذي يتناثر من فم أو أنف الشخص المصاب، لذا من الضروري الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة متر واحد على الأقل.

ثانيا: أعراض الإصابة بالمرض، وهي الحمى، الإرهاق والسعال الجاف، وقد يصاب بألم في الحلق، وصداع، وإسهال، تبدأ هذه الأعراض خفيفة ثم تزداد حدتها بمرور الوقت.

ثالثا: طرق الوقاية من العدوى:

- تجنب الاختلاط مع الأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال.

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- نظف اليدين باستمرار.

- تجنب ملامسه العينين أو الأنف أو الفم.

- إذا كنت مصابا بالأنفلونزا، توجه إلى أقرب مستشفى لأخذ العلاج المناسب.

- احرص على التواجد في الأماكن جيدة التهوية.

- ارتد كمامة.