شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تطوير مستشفيات استقبال وطوارئ قصر العينى بـ280 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم إعادة هيكلة مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى قصر العينى مرة أخرى، وإعادة تصميمه وفق مواصفات علمية، موضحا أنه هناك تحركات تتم بكل قوة نحو إنجاز هذا الأمر، لافتا إلى أن تكلفة المشروع من حيث إعادة بالبناء والتجهيز حوالى 280 مليون منهم 90 مليون للتجهيزات فقط، موضحا أن الجامعة دفعت حوالى 130 مليون لشراء الأجهزة وفق أحدث المواصفات العالمية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة فى تصريحات صحفية على هامش انطلاق حملة تبرعات قصر العينى لتجهيز قسم الاستقبال والطوارئ، أن مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى ملاذ للفقراء والمساكين وغيرهم من الأثرياء، لأن هناك من لا يثق الا بالقصر العينى، كما أن المستشفى تخدم قطاع عريض، ويوجد بها 5000 سرير لكنها لا تستوعب حجم الإقبال عليها.

ووجه رئيس جامعة القاهرة الدعوة إلى المجتمع المدنى ورجال الأعمال، ومن يريد فعل خيرى حقيقى يقدم تبرعات لمستشفى قصر عينى جديد تليق بمصر، موضحا أن تكلفة تطوير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة تكلف 5 مليار جنيه .

