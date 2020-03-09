مصر | استمرار حبس عصابة الصف في واقعة تزوير العملات والمستندات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس عصابة الصف في واقعة تزوير العملات والمستندات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة، جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، استمرار حبس عاطلين؛ لتزويرهما للعملات الورقية والمستندات الرسمية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بمنطقة الصف.

وتبين من خلال تحقيقات النيابة، ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد إقدام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، ومطلوب التنفيذ عليهما في العديد من الأحكام القضائية، مقيمان بناحية عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الصف، بزوير عملات ورقية ومستندات رسمية.

وتم التأكد من المعلومات الواردة وتبين صحتها. Advertisements وأضافت تحقيقات النيابة أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهدافهما وضبطهما حال ترددهما على أحد المقاهي بمنطقة سكنهما.