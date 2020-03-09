أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن آليات تنفيذ خطة إزالة المناطق غير الآمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن آليات تنفيذ خطة إزالة المناطق غير الآمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بشأن آليات تنفيذ خطة إزالة المناطق الغير الآمنة وتسكين المواطنين في وحدات بديلة.

وأوضحت عطوة، في طلبها اليوم الاثنين، أن هناك 1200 منطقة عشوائية في مختلف المحافظات، تحوي عدد من العمارات والمباني القديمة التي أصبحت هشة ومعرضة للإنهيار في أي وقت نتيجة لانتهاء عمرها الافتراضي، فضلا عن تواجد عددًا كبيرا من الأسر يتم تهديد حياتهم يوميا، لا سيما في الظروف المناخية الصعبة.