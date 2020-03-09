أخبار مصر | كافة التفاصيل حول انتخابات التجديد النصفي للبيطريين (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كافة التفاصيل حول انتخابات التجديد النصفي للبيطريين (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن عقد انتخابات التجديد النصفي للمقاعد الشاغرة على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفي للنقابة، ومجالس النقابات الفرعية، يوم الجمعة 27 مارس المقبل لعام 2020.

وتستعرض "الخليج 365" كافة التفاصيل حول الإنتخابات.

-ما عدد المرشحين على مقعد النقيب العام؟

ترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: "هاني السيد مرعي، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمي محمد عطية، شيرين علي زكي، خالد حلمي محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهري، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفي علي سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوي، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامري، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكي عجايبي مرقص، عصمت محمد علي سيد أحمد".

-من هو رئيس اللجنة المشرفة عن الانتخابات؟ الدكتور البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي.

-كم عدد المقرات الإنتخابية ؟ 42 مقرًا للتصويت بالتجديد النصفي على مستوى محافظات الجمهورية. -هل الإنتخابات تحت إشراف قضائي؟ الانتخابات تحت إشراف قضائي، حيث يبلغ عدد المستشارين المقرر مشاركتهم بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، والمعاونين والإدارييين بكل محافظة من المحافظات، 42 يتواجد بكل واحدة منها مستشار، لحين انتهاء فرز الأصوات. Advertisements

- ماهي القواعد التي أقرتها اللجنة المشرفة علي الانتخابات؟ لجنة الانتخابات تهيب بالمرشحين عدم طباعة الدعاية الانتخابية بالأرقام، وعدم الإعلان أو طباعة أي مطبوعات للدعاية الانتخابية، بالأرقام إلا بعد إعلان الكشوف النهائية لأسماء المُرشحين، وذلك طبقا للقانون واللائحة الداخلية للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وأكدت اللجنة، أن ذلك نتيجة لتقدم عددا من الأطباء البيطريين الذين تم استبعادهم من العملية الانتخابية، بتظلمات وحركوا دعاوى قضائية، سيتم نظرها بالمحكمة، خلال جلسة في الأول من مارس 2020، والتي قد تؤدي إلى إعادة عددا منهم إلى الانتخابات مُجددا، ما سيؤدي إلى حدوث تغييرات في أرقام المُرشحين، مشيره إلى أن الكشوف النهائية سيتم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية، بعد يوم 10 مارس 2020.

-ما هي المحظورات التي حددتها اللجنة المشرفة علي الانتخابات؟ حددت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة، محموعة من المحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بعدم ارتكابها، في الدعاية الانتخابية، خلال سير إجراءات الانتخابات، وهى: - عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، أو أعضاء الجمعية العمومية من الأطباء البيطريين.

- عدم تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التي تدعو للتمييز بين الأطباء، بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية.

- عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.