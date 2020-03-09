أخبار مصر | شاهد.. اللمسات الأخيرة لقصر البارون استعدادا لافتتاحه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. اللمسات الأخيرة لقصر البارون استعدادا لافتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على عدد من اللقطات للمسات الأخيرة لأعمال تطوير قصر البارون تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

وتظهر الصور عمليات التنظيف النهائية أمام البوابات، وكذلك عملية وضع سلال القمامة الحديثة، وضبط وصلات الإضاءة، وتجهيز حديقة القصر.

يذكر أن مشروع ترميم وإعادة استخدام قصر البارون بدأت منذ يوليو 2017، بتكلفة بلغت 104 ملايين ساهمت الحكومة البلجيكية فى المشروع بمنحة قدرها 16 مليون جنيه.

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وشملت الأعمال التدعيم الإنشائي لأسقف قصر البارون، وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك، والانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسي، والتماثيل الرخامية بالموقع العام، ورفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به، والانتهاء من السور المحيط بالقصر.

وبعد الافتتاح سيروي العرض داخل قصر البارون إمبان تاريخ حي هيليوبوليس عبر العصور المختلفة، حيث سيشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة "هيليوبوليس والمطرية" عبر العصور ومعالمها التراثية.

وكذلك سيضم المعرض داخل القصر الصور والخرائط والوثائق والأفلام التي تحكي تاريخ حي مصر الجديدة بعد إنشاؤه ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المتميزة.

كما تم تجهيز حديقة قصر البارون بشكل مبتكر حيث تضم أقدم عربة ترام ربطت بين حي هليوبوليس والقاهرة، وكذلك أقد عربات خاصة "ملاكي" سارت في شوارع مصر الجديدة.