أخبار مصر | عاجل.. مصر للطيران تعلق رحلاتها إلي جميع المدن السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصر للطيران تعلق رحلاتها إلي جميع المدن السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشركة الوطنية مصر للطيران، إنه بالإشارة إلي القرار الصادر مساء أمس من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بوقف الرحلات من وإلي عدة دول ومن بينها مصر اعتبارا من اليوم، فقد قررت الشركة تعليق رحلاتها إلي جميع المدن السعودية التي تطير إليها وهي الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنورة وذلك اعتبارا من اليوم ٩ مارس ٢٠٢٠ وحتي إشعار آخر .

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين: ترجو مصر للطيران من عملائها الكرام ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال اقرب مكتب تابع لمصر للطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال موقعنا الإلكتروني www.egyptair.com أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية من خط ارضي علي رقم 090070000 أو 1717 من اي خط موبايل .

واعتذرت الشركة عن هذا الظرف الخارج عن إرادتها و ستعمل علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل راحة عملائها، علما بأن الشركة كانت قد قررت في وقت سابق إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية طبقا للشروط والأحكام من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى نظرا للظروف الراهنة