أخبار مصر | قرار عاجل من مجلس الوزراء خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من مجلس الوزراء خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن المجلس درس خلال الاجتماع الأخير، توقيتات الموالد التي تشهدها مصر في الفترة الحالية والمقبلة، وما ينتج عنها من تجمعات جماهيرية.

وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "الحدث"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أنه سيكون هناك قرارًا بشأن الموالد خلال ساعات، في ضوء تقارير وزارة الصحة التي حذرت من خطورتها.

وحول الشيشة في المقاهي، قال: إنه يتم دراستها من قبل وزارة الصحة، وفي حال صدور توصية طبية بمخاطرها سيُتخذ ما يلزم أيضًا، مشيرًا إلى أن دولًا منعت صلاة الجمعة والعمرة، فكيف نترك الموالد رغم احترامنا لقامات أصحاب الموالد وما تمثله من قيمة لأصحابها.