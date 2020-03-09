أخبار مصر | 6 خطوات لدفع الاشتراك واستخدام خدمات "البيطريين" إلكترونيا

استحدثت النقابة العامة للأطباء البيطريين، خدمات إلكترونية للأعضاء لدفع الاشتراكات النقابة أو استخراج شهادات أو مطبوعات، وذلك تسهيلا عليهم.

وتوضح النقابة العامة من خلال الخطوات التالية طرق استخدام الخدمة الإلكترونية من على الموقع الخاص بالنقابة.

١- الدخول لموقع الدفع الإلكتروني من هنا .

٢- يتم اختيار إنشاء حساب جديد

“تعبية المعلومات المطلوبة وهي:الاسم، رقم القيد، الرقم القومي، سنة التخرج، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، رمز التحقق.

٣- تسجيل دخول

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ليتمكن العفو من خدمات الموقع يجب عليه تسجيل الدخول أولا عن طريق إدخال رقم القيد وكلمة المرور الذي تم تسجيلها من قبل.

٤- اختيار الخدمة الإلكترونية

يقوم العضو باختيار الخدمة من القائمة مثل “اشتراكات -شهادات – مطبوعات”

٥- عمل سداد وإدخال البيانات المالية

وإذا اختار العضو تجديد الاشتراك من القائمة ستظهر له صفحة بها خانات “رقم القيد – اسم العضو – اخر سنة سداد.. إلى اخر الخانات بالصفحة، وعند انتهاء العضو من ملئ البيانات الخاصة به يضغط على كلمة تجديد في نهاية الصفحة، ستظهر الشاشة الخاصة بالبنك لادخال بيانات الفيزا ولإكمال عملية السداد

٦- تأكيد السداد مع طباعة إيصال السداد وستظهر رسالة بتأكيد الدفع وسيظهر إيصال سداد يجب طباعته.