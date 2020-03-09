أخبار مصر | بداية من الخميس.. عواصف وأتربة وأمطار رعدية تضرب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداية من الخميس.. عواصف وأتربة وأمطار رعدية تضرب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تعرض جمهورية مصر العربية، بداية من يوم الخميس المقبل، لهبوب رياح تصل لحد العاصفة، وتتسبب في انتشار الغبار وانعدام الرؤية الأفقية، مع سقوط أمطار ببعض المناطق.

وتوقع الخبراء تساقط السحب الممطرة والرعدية ذات الارتفاع الشاهق في التكون لتتجه نحو محافظات الساحل الشمالي والدلتا حتي القاهرة مصحوبة بأصوات رعدية شديدة وقد يلاحظ رؤية شكل البرق والصواعق في النهار بسبب ظلام الأجواء.

وأضاف الخبراء: تبدأ عملية هطول الأمطار بشكل تدريجي تكون غزيرة أحيانا وبردية (تصحب بكرات البرد الصلبة) تبدأ من الظهر تقريبا وتزداد أوقات المغرب والليل تكون رعدية، وبداية من يوم الجمعة تنقلب الأجواء رأسًا على عقب على كافة مناطق السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة بهطول أمطار شديدة الغزارة وبردية مصحوبة برياح شديدة وعاصفية على أغلب أنحاء مصر خصوصا شمالها، تكون الأمطار اغلب فترات يوم الجمعة مع أصوات رعد شديدة.