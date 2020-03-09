شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تكلفة تحليل «كورونا» المستعجل 2500 جنيه.. «الصحة» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك اهتمام من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن تحليل الـ«PCR»، مؤكدا أن هناك تنسيق على أعلى مستوى وموقع الكتروني جار تجهيزه وخط ساخن.

ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك كشف مستعجل بقيمة 2500 جنيه، والسعر واحد وهو 1000 جنيه للمصريين والأجانب 70 دولار بما يعادل الـ 1000 جنيه ولا يوجد كشف مستعجل. وأشار في تصريحات تليفزيونية له إلى أن يجرى تدشين موقع الكتروني يعمل من الغد بعنوان «WWW.clab.mohp.gov.eg»، وخط ساخن لحجز المواعيد لإجراء التحاليل من خلال التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الخارجية، موضحا:«سيتم توصيل الإفادة بحالة كل مسافر من خلال إرسال الموافقة أو الرفض».

واوضح: «وزارة الصحة ستتواصل بطريقة مباشرة مع السفارات، وسيتم توفير معامل مركزية 7 أماكن من ضمنها الجيزة والعباسية والشرقية والإسكندرية من يوم الاربعاء المقبل،وتابع: «احجز الاول وحدد موعد وبعدها روح عشان ميحصلش تكدس».