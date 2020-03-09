شكرا لقرائتكم خبر عن هل تُلغي الحكومة الشيشة في المقاهي بسبب «كورونا»؟.. مُتحدث «الوزراء» يرد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف السفير السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة منع الشيشة بالمقاهي بسبب فيروس «كورونا». وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحاته للإعلامية لميس الحديدي، على قناة «الحدث»، أن القرار يرجع لوزارة الصحة ـ فإذا كانت هناك توصية من وزارة الصحة للخطورة الداهمة سيتم التنفيذ على الفور.
وأكد أن المجلس درس توقيتات الموالد التي تشهدها مصر الفترة الحالية والقائمة وما ينتج عنها من تجمعات جماهيرية في الاجتماع الأخير، وتابع أنه سيكون هناك قرار بشأنها خلال ساعات في ضوء تقارير وزارة الصحة، التي حذرت من خطورتها. وتابع: «هناك دول منعت صلاة الجمعة والعمرة فكيف نترك الموالد رغم احترامنا لقامات أصحاب الموالد وما تمثله من قيمة لأصحابها».
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