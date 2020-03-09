شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: فتح المتاحف العسكرية مجانًا للجماهير احتفالاً بـ«يوم الشهيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، افتتاح المتاحف العسكرية مجاناً للجماهير بدءً من اليوم الذي يصادف الاحتفال بيوم الشهيد.

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وجاء في بيانه عبر حسابه على «فيس بوك»: «استمراراً لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لإستقبال المواطنين مجاناً إعتباراً من التاسع وحتي الخامس عشر من مارس الجارى».

وتابع: «ذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته»، ونشر العقيد الرفاعي، شهار الاحتفال بيوم الشهيد .