شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح متاحف ومزارات القوات المسلحة مجانا بمناسبة يوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح اليوم المتاحف والمزارات العسكرية، مجانا أمام الجمهور، وذلك استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، كما تقرر فتح منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجاناً اعتبارا من اليوم وحتي الخامس عشر من مارس الجارى.

وتحرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات ابناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

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ويأتي ذلك تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، أٌعلن فيه عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكري استشهاد الفريق عبد المنعم رياض يجسد أسمي معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد و فخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عرفاناً لهم وتقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.