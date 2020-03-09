أثرياء العالم وكورونا.. كيف يخطط أصحاب الثروات للهروب من خطر الفيروس؟ "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بغسيل اليدين المتكرر وتجنب المصافحات والتجمعات، هكذا ينصحونك للتعامل مع فيروس كورونا المستجد الذى يواصل الزحف حول العالم، لكن هناك استعدادات أخرى يتخذها أثرياء الكوكب للتعامل مع الفيروس القاتل الذى حصد آلاف الأرواح فى دول مختلفة ولا يزال يصيب المزيد.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقريرا عن الكيفية التى يستعد بها أثرياء العالم لهذا الفيروس، وقالت إن استعداداتهم تشمل:
يخوت وطائرات مجهزة - ملاجئ خالية من الجراثيم - أطباء بأجور سنوية
شركات معينة بدأت تطوير صناعة الأقنعة غالية الثمن وعالية الجودة
وتبدأ أسعارها من 30 إلى 99 دولارا ليستخدمها الأغنياء
رجال الأعمال لم يعودوا يستخدمون الدرجة الأولى بالطائرات
وزادت الطلبات على رحلات الطيران الخاصة
والتى يبلغ سعرها 20 ألف دولار
وأصبحت شركات الطيران تنصح الأثرياء بالطيران الخاص لتجنب كورونا
وتخطط شركات الطائرات النفاثة للسفر إلى مناطق أكثر عزلة
وأصحبت العزلة على اليخوت وفى الجزر البعيدة هدفا للأثرياء فى رحلاتهم السياحية
فهل تتوقع أن ينجو أصحاب الثروة من الفيروس القاتل؟.
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