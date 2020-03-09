شكرا لقرائتكم خبر عن محو أمية ومعارض دولية.. اعرف دور وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات لدعم المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر أنه تم تفعيل دور الوحدة بالمحافظة منذ صدور قرار إنشائها بهدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعيًا وسياسيًا، لافتة إلى أن الوحدة قامت بتدريب العديد من السيدات بالمركز الحرفي على العديد من الأنشطة الحرفية مثل الخياطة وصناعة السجاد والمصنوعات الجلدية اليدوية وبعض الصناعات الأخرى التي تستخدم الماكينات البسيطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع مسئولى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات لمناقشة الخطة الاستراتيجية المستقبلية للوحدات وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأضافت أن الوحدة قامت بالعديد من المبادرات خلال الفترة الماضية ومنها مبادرة "قرية منتجة" لتمكين المرأة اقتصادياً وكانت بدايتها في مركز ومدينة إسنا والقرنة، حيث تم تدريب أكثر من 140 سيدة بالتنسيق مع أساتذة من كلية الزراعة علي تجفيف الطماطم بحكم زراعتها الوفيرة بمركز إسنا، لافتة إلى أنه تم استهداف تمكين المرأة اقتصادياً أيضاً داخل منازلهم لوجود بعض العادات والتقاليد التي تحدهم من العمل بالخارج وذلك من خلال تدريبهم علي بعض الأنشطة البسيطة التي يمكن تصنيعها داخل المنزل مثل استخراج " الكمبوست " السماد الطبيعي من بقايا وقشور الخضروات والفاكهة وتصنيع الصابون السائل واستنباط الشعير بدون تربة في احواض بلاستيكية وغيرها من الأنشطة البسيطة والتي توفر للمرأة دخل ثابت لها.

فيما أشارت نورا أحمد إلي أنه تم الموافقة علي فتح 5 معارض مخصصة ومجانية لعرض المنتجات التي تنتجها السيدات وتم بالفعل افتتاح معرضين للقيام بتحويل المشروعات المنزلية الى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، وأشادت بدور المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" في توفير فرص عمل للمرأة حيث يتم ارشاد العديد من السيدات علي هذا البرنامج العظيم للاستفادة منه في إقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل لهم.

وقدمت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر الشكر للوزير محمود شعراوي علي دعمه المستمر للوحدة منذ ان تم إنشاءها بدواوين المحافظات واهتمام بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعياً وسياسيًا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبها، أكدت نجلاء محمد عبد الرحمن رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الوادي الجديد أنها ركزت خلال عمل الوحدة على تنفيذ العديد من المبادرات والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البيئية بالمحافظة ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ هذه المشروعات الصغيرة، كما تم تنفيذ مبادرة "معاً ضد العنف" وتهدف إلى التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، كما تستهدف الوحدة إيجاد حلول مختلفة ومبتكره من خلال مقترحات الشباب لحل المشكلات حيث قامنا بالتنسيق مع الشباب والرياضة لعمل " برلمان الطلائع " لعقد جلسة برلمان لعرض المشكلات وايجاد حلول لها وعمل ندوات بالجامعات بحضور اساتذة نفسين وشئون البيئة وإعداد أفلام قصيرة لتعليم الفتيات وتوعيتها للدفاع عن أنفسهن .

وأكدت كريمة السعيد علي مسؤلة وحدة تكافؤ الفرص بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر أن الوحدة قامت بعقد العديد من الندوات التوعوية فيما يخص الانتماء للوطن وخطورة الزيادة السكانية وفيروس سي والعديد من الندوات الثقافية والدينية .

وأضافت كريمة السعيد ان المحافظة تتمير بمنتج يدوي ثقافي تراثي ونستهدف به السائحين المترددين علي المحافظة ، واقترحت إعداد كتيبات تعرفية بهذه المنتجات وتوفير منافذ تسويقية لعرض هذه المنتجات في المطار لنتمكن من تحقيق التنمية المستدامة والاستمرارية في العمل ودعم جهود المرأة بمدن المحافظة المختلفة ، كما اقترحت دمج وحدات حقوق الانسان وحماية الطفل مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظات حتي يتحقق تمكين أكبر للمرأة.

وأشارت أميمة محمد إبراهيم، رئيس وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بجنوب سيناء أن الوحدة حققت العديد من الإنجازات خلال عام 2019 أهمها تنظيم 28 معرضاً منها اثنين علي المستوي الدولى و5 آخرين علي المستوي القومى،لافتة إلى أن هذه المعارض حققت نجاحات كبيرة وشهدت تسويق لمنتجات السيدات اللاتى تم تدريبهن على انتاج الحرف التراثية التي تشتهر بها جنوب سيناء ، كما تم تنفيذ 16 دورة تدريبية على الحرف اليدوية والتى تركز على التراث الذى تتميز به المحافظة لتسويقها وعرضها بالمعارض الدولية .

وأضافت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بجنوب سيناء أنه تم تنظيم برامج تدريبية مثل ( اليوم الواحد) لتدريب المرأة لمدة يوم واحد فقط على حرفة محددة مما يوفر الوقت عليها ويجعلها أكثر إتقانًا للحرفة ، كما تم عقد 33 ندوة توعية تستهدف المرأة بالمشاركة مع المنظمات الأهلية في موضوعات هامة مثل مواجهة ختان الإناث والقضاء على ظاهرة الزواج المبكر والقاصرات .

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و أوضحت أميمة محمد ابراهيم أن هناك رؤى وخطط مستقبلية ومقترحات سيتم العمل على تنفيذها من خلال الوحدة بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي ودعم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مثل إنشاء موقع إلكترونى يتم من خلاله تسويق منتجات السيدات اللاتى تم تدريبهن وبالفعل تم تدريب بعض السيدات على التسويق الإلكترونى، وطالبت أميمة ابراهيم بتوفير مساحات مجانية في المعارض القومية للمرأة السيناوية لعرض منتجاتها لتخفيف الأعباء المادية عليها إضافة الى توفير منافذ لترويج المنتجات التراثية في الموانىء والمطارات بصورة حضارية .

وأكدت حنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة شمال سيناء أنه منذ انشاء الوحدة وهى تركز في عملها على أربع محاور هى التمكين السياسي والاجتماعى والاقتصادى والبيئى مشيرة إلي أن اهم الاعمال التى قامت بتنفيذها تتضمن عقد ندوات توعوية للشباب والمرأة والأطفال لغرس الانتماء وحب الوطن وعرض الأدوار البطولية التى تقو بها القوات المسلحة والشرطة لحماية الوطن وحفظ أمن المواطنين .

وأضافت حنان حسن أنه فيما يخص التمكين الاقتصادى للمرأة فتم إطلاق مبادرة " انتى منتجة " حيث ساعدت المرأة بالحصول على قروض من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وتيسير أى مشكلات أو عوائق تواجهها فى الحصول على القرض إضافة الى تدريبهن بمراكز التدريب التابعة لهم على بعض الحرف .

وأضافت حنان أنه يتم عمل حصر دقيق للمرأة الأولى بالرعاية بالمحافظة ومساعدتهن في حل المشكلات التى تواجههن في الحياة أو العمل وتقديم الدعم لهن ، وفيما يتعلق بالتمكين الاجتماعى فقد اطلقت مبادرة " لا للأمية " و " لا للعنف " ، كما تم تنظيم 15 ندوة توعوية وورشة عمل بمشاركة منظمات المجتمع المدنى في الموضوعات التى تهم المرأة خاصة التصدى لظاهرة تفشى الطلاق.

ولفتت وفاء مصطفى رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة القاهرة، إلى أنها تسعي من خلال الوحدة الوصل إلى كل سيدة فى جميع أحياء المحافظة من خلال مراكز الشباب والجامعات والمدارس والجمعيات الأهلية وعقد العديد من الدورات التدريببة في الموضوعات الهامة التى تركز على ختان الأناث ومواجهة العنف ضد المرأة والزواج المبكر والحرمان من التعليم وترسيخ مفهوم التمكين الاقتصادى لدى المرأة ، وأضافت أنه يتم التركيز على التوعية لبعض المبادرات الهامة التي يدعمها رئيس الجمهورية ومنها الكشف المبكر لفيروس سي" " وسرطان الثدى " إضافة الى اطلاق عدد من المبادرات أهمها "لا للمخدرات " للتوعية بخطورة الادمان على الشباب كما نظمت سينما الشارع بحى الاسمرات وشارع الألفى للتوعية بخطورة الادمان على الاسرة والشباب .

واشارت وفاء مصطفي الى ان الوحدة قامت بتدريب السيدات على بعض الحرف وتوفير معدات خياطة لهن لمساعدتهن على بدء العمل فور الانتهاء من التدريب مما يضمن توفير فرص عمل لهن وذلك بمشاركة بعض الجمعيات الأهلية .

كما أكدت غادة سيد أحمد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الاسماعيلية أنها قامت بتنظيم العديد من الدورات التوعوية للمرأة والشباب والأطفال عن حب الوطن وترسيخ مفهوم الانتماء ومواجهة الشائعات التى تواجه الدولة خلال الفترة الحالية بالتعاون مع بيت الوطن .

وأشارت غادة سيد إلى أهمية تلك الندوات لتوضيح بعض المعلومات عن منظومة التأمين الصحى الشامل وتشجيع الأسر على الاشتراك في المنظومة بعد فترة من الامتناع بسبب الشائعات التي كان يرددها البعض حول التامين الصحي الشامل ، مضيفة أنه تم أيضاً إقامة معرض للبدويات لتسويق منتجاتهن وقوافل لتنظيم الأسرة وتكريم الأم المثالية.