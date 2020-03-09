التنمية المحلية تنسق مع الاتحاد الأوروبى لتوفير منحة 9 ملايين يورو لمجالات مختلفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية شعراوى حرص الوزارة على تمكين المرأة وإنشاء وحدات للحماية المجتمعية على مستوى جميع المحافظات على أن تتبع المحافظين مباشرة لتكون مسئولة عن تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة وحماية حقوق الطفل.

ووجه شعراوي، بحسب بيان اليوم، التهنئة للمرأة المصرية بكافة المحافظات وخاصة القيادات النسائية بالإدارة المحلية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع مسئولى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات لمناقشة الخطة الاستراتيجية المستقبلية للوحدات وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود وحدات تكافؤ الفرص فى المحافظات ووجه بتكثيف المبادرات والندوات التوعوية لدعم الإنتماء وحب الوطن لدى المواطنين وخاصة الشباب والأطفال ، بالإضافة لتفعيل دور الوحدات فى محاربة الشائعات وعدم نشر أية أخبار غير مؤكدة أو من مصادر غير رسمية على وسائل التواصل الإجتماعي ، مشيداً بدور الوحدات فى التوعية بالموضوعات التى تهم المرأة خاصة فى القضايا الصحية والإجتماعية والاقتصادية والمبادرات الرئاسية في هذا الشأن .

وشدد شعراوى على أهمية الدور الكبير الذى تلعبه المرأة فى تنمية مجتمعها وأسرتها بكافة المحافظات والحفاظ علي الدولة بدعمها خطط الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي .

وأشار الوزير إلي أنه رغم حداثة إنشاء إدارات ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارة والمحافظات والتى أنشأت فى نهاية عام 2017 إلا أن عدد وحدات تكافؤ الفرص وصل بالمحافظات إلى حوالى 216 وحدة بعواصم المحافظات والمدن والمراكز حتى الآن وأصبح لهذه الإدارات أهدافاً وخططاً استراتيجية ، مشيراً إلي مشاركة هذه الوحدات في عدة مبادرات نفذتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات وأهمها مبادرة ( إنتى منتجة ) والتى تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البيئية بالمحافظات ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة عن طريق صندوق التنمية المحلية حيث بلغ عدد مشروعات المرأة بلغت حوالى 1181 مشروعاً بنسبة 68% من إجمالي مشروعات الصندوق ، وأيضاً تحسين الظروف الاقتصادية للمرأة عن طريق المشروع القومى للتنمية المحلية والمجتمعية والبشرية ( مشروعك) بلغت نسبة عدد مشروعات المرأة حوالى 35 % من إجمالي المشروعات المنفذة ، كما شاركت الوحدات فى مبادرة ( وطن غالى ) لدعم الإنتماء وحب الوطن .

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وأكد وزير التنمية المحلية ، أنه سيتم خلال الفترة القادمة استكمال وحدات تكافؤ الفرص لتصل إلى كافة الوحدات المحلية وصولاً للوحدات القروية على مستوي الجمهورية بالكامل، لافتا إلى أن الوحدات شاركت أيضاً فى مبادرة ( مصرية بلا أمية) والتى تهدف إلى القضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم ومبادرة يوم في قرية وتهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص علي مستوى المراكز والقري وحصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل علي حلها ومبادرة معاً ضد العنف والتى تهدف إلى التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة وخاصة ذوى الإحتياجات الخاصة.

وطالب وزير التنمية المحلية رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بتفعيل عملهم على أرض الواقع بالقري والمدن بالمحافظات حتى يشعر المواطنين بدورهم الهام خاصة فيما يتعلق بإستغلال الخامات البيئة في المنتجات التى تتميز بها كل محافظة وتنفيذ مشروعات صغير ومتوسطة ومتناهية الصغر والاستفادة من مراكز تطوير الحرف البيئية فى المحافظات والتمكين الاقتصادى للمرأة خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً ، بالإضافة إلى حل المشكلات التسويقية التى يمكن أن تواجه تسويق المنتجات خاصة فى المناطق النائية وتذليل العقبات الخاصة بالاشتراك فى المعارض التى تساعد فى تسويق منتجاتهم بالاضافة الى توفير الحماية الاجتماعية للأطفال.

وأكد شعراوى أهمية دور وحدات تكافؤ الفرص في دعم مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية الذى تنفذه الوزارة لإدارة البرنامج السكانى وتوفير منظومة معلوماتية توضح معدلات تنفيذ البرنامج السكانى بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان والمجلس القومى للسكان ومركز معلومات مجلس الوزراء والذى يتم تنفيذه في 5 محافظات وتستهدف الوزارة تنفيذه في 10 محافظات خلال العام الحالى خاصة وأن المشروع يعمل على تعزيز قدرات المحافظات على إدارة الملف السكانى ويتضمن محوراً مهماً هو محور تمكين المرأة .

وقال الوزير إن هذا المشروع يعمل علي تعزيز مشاركة المرأة مجتمعيا، متابعة المؤشرات المختلفة التي تساعد في الاستجابة الأمثل فيما يخص الصحة الانجابية وتوجيه الاهتمام نحو التوعية بكل ما يتيح لفرص أكثر أمام السيدات وذلك من خلال محو الأمية والإلتحاق بالتعليم وتقليل نسب التسرب من التعليم للسيدات وخلق مناخ ملائم واتاحة فرص العمل والمشاركة امام السيدات علاوة علي الدورات التدريبية التي أعدتها الوزارة داخل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص والتواصل مع بعض الشركاء الدوليين في هذا الشأن موضحاً إنه يجري التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة لتوفير منحة مقدارها 9 ملايين يورو توجه لعدة مجالات منها دعم وتمكين المرأة في المحافظات من خلال وحدات تكافؤ الفرص ، لافتاً إلى أنه سيتم توفير دورات تدريبية للتميزين فى وحدات تكافؤ الفرص فى الداخل والخارج للارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم والمشاركة الإيجابية فى دفع التنمية فى المحافظات .

وأكد شعراوي أن الوزارة اهتمت بتمكين المرأة علي مستوي الوزارة والمحافظات حيث تبلغ نسبة المرأة داخل الوظائف القيادية بالمحليات الي أكثر من 40%، وتشغل المرأة حالياً مختلف الوظائف القيادية داخل المحليات وتتدرج فى مناصب المحافظ ونائب المحافظ ورئيس حى ومدينة إلى رئيس وحدة محلية ، وأضاف شعراوي أن نسبة تمثيل المرأة في قانون المحليات الجديد بعد اجراء الانتخابات ستكون حوالي 25٪؜ ، هذا بخلاف اهتمام الوزارة بخلق فرص عمل للسيدات بالقري والمدن خاصة المرأة المعيلة لتحسين مستوي معيشة الأسر وتوفير التمويل اللازم لهم من خلال صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر .

وكشف وزير التنمية المحلية خلال الإجتماع عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إختيار عدد من المتميزات من مديرات وحدات تكافؤ الفرص وترشيحهم لحضور دورات تدريبية بالخارج .