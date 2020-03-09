محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تم فتح الطرق المغلقة أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور في وقت سابق صباح اليوم الاثنين، عن إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي، لوجود شبورة مائية.

وأغلقت المرور الطريق في الاتجاهين، مع انتشار رجال المرور لمنع حدوث كثافات مرورية بالطريق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.