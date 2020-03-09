إيهاب يطلب فسخ عقد زواجه: "بتأكل أمي الرز في كيس بلاستيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقام "إيهاب. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته، مبررًا طلبه: "زوجتي بتأكل أمي في علبة سمنة".

وقال "إيهاب" 38 سنة مُدرِّس إنه تزوج منذ 9 سنوات من "هبة. أ " 35 سنة، ربة منزل ورزقا بطفلين عمرهما (8-5) سنوات، موضحًا أنه عانى منذ اليوم الأول لزواجه من زوجته وصوتها المرتفع وكثرة سبابها له.

وأضاف الزوج أن شريك حياته دائمًا ما تترك طفليهما لدى والدته، وفي أحد الأيام طلب منها تنظيف منزل والدته بعد لهو الأطفال، رفضت قائلة "هات لها شغالة فطلبت منها بعد تجهيز الغداء، وتنزل لوالدتي فوافقت".

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وتابع "بحكم عملي أنام مبكرًا وزوجتي بتشغل التليفزيون بصوت مرتفع، ما يجعلني لا أستطيع النوم، فطلبت منها أن تقلل صوت التليفزيون، رفضت وقالت للأولاد أبوكم اتجنن، والأولاد تضحك، وعندما أستيقظ في الصباح لا أجد ملابس، لكي أذهب بها إلى عملي فكل ملابسي في الغسيل".

في أحد الأيام شعر إيهاب بالتعب فألغى مواعيد دروس في "سنتر" وعاد لمنزله، فمرّ على والدته ليجدها تأكل "الخضار في علبة سمنة والرز في كيس بلاستيك"، وأخبرته أن زوجته أعطتها الطعام بذلك الشكل، بحسب الدعوى.

وقال الزوج إنه عاتب زوجته على فعلتها فردّت "الأطباق أهلي اللي جابوها، وعندما أحضر لها أطباقًا أخرى سبّت والدته" وغادرت بيت الزوجية غاضبة.

ولجأ الزوجة لمحكمة الأسرة يطلب فسخ عقد الزواج في دعوى حملت رقم 2944 لسنة 2019 وما زالت الدعوى منظورة.