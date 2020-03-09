محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
توفقت مفاوضات سد النهضة في الوقت الحالي إلى إشعار آخر، عقب غياب إثيوبيا عن جلسة الاتفاق النهائي الممهد لتوقيع اتفاق شامل بين الدول الثلاث (مصر - السودان - إثيوبيا)، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
وينشر "الخليج 365" مجموعة من أحدث الصور لموقع بناء السد والأجزاء التي تم الانتهاء منها، ومستويات التنفيذ، من خلال استخدام خرائط محرك البحث "جوجل".
ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان مصر بشكل رسمي في بيان للخارجية المصرية، رفضها جملة وتفصيلًا لتصريحات الجانب الإثيوبي، حول عملية ملء السد وتشغيله.
وكان غيتداحشو اندراجو، وزير الخارجية الإثيوبي، أعلن عن البدء في ملء سد النهضة اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدًا أن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن: "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبني به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان ملء الخزان.. كيف أصبح شكل سد النهضة؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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