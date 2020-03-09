شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية: عزل الطبيب المعالج للسائح الألماني المتوفي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر طبية بمستشفى الغردقة العام، أنه تم اتخاذ إجرءات بعزل الطبيب المعالج للسائح الألماني المتوفي بسبب كورونا، أمس الأحد.
وبحسب المصدر، تم حجز «ع. ق» الطبيب المعالج للسائح، أمس، منذ ظهور نتائج التحاليل للسائح، والتي جاءت إيجابية، ولم يغادر الطبيب المستشفى وجرى أخذ عينة منه وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة في انتظار نتائجها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر طبية: عزل الطبيب المعالج للسائح الألماني المتوفي بالغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.