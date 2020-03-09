شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية: عزل الطبيب المعالج للسائح الألماني المتوفي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر طبية بمستشفى الغردقة العام، أنه تم اتخاذ إجرءات بعزل الطبيب المعالج للسائح الألماني المتوفي بسبب كورونا، أمس الأحد.

وبحسب المصدر، تم حجز «ع. ق» الطبيب المعالج للسائح، أمس، منذ ظهور نتائج التحاليل للسائح، والتي جاءت إيجابية، ولم يغادر الطبيب المستشفى وجرى أخذ عينة منه وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة في انتظار نتائجها.