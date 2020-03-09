شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تتلقى طلبات مزارع الفاكهة القديمة لتجديدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة تلقى طلبات المزارعين، لإحلال وتجديد حدائق الفاكهة بالوادى والدلتا فى الأراضى القديمة، لتغيير نظام الرى من الغمر إلى الرى الحديث، واقتلاع وتغير الأشجار بأشجار وزراعات أخرى، لرفع الإنتاجية والحد من المحاصيل الشرهة للمياه.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لجميع الإدارات لتكثيف اعمالها بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، خاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، وتعتمد الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.

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وأضاف محمود عطا أن عملية الاحلال والتجديد فى الاراضى القديمة تتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه.

فيما تواصل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة تنفيذ عدة دورات تدريبة حول أهمية المرور الميدانى وتطوير الكفاءة المهنية لمهندسى البساتين والتعاون المستمر بين الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، وجميع الجهات المعنية بالوزارة بهدف إطلاع المزارعين وجميع المهتمين بالمجال الزراعى المصرى على أحدث التطورات الزراعية العلمية و الإجرائية والتى من شأنها رفع كفاءة الإنتاج الزراعى المصرى كما وكيفا .

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية أنه تم عقد دورات تدريبية لمهندسين إدارة البساتين وإدارة الأراضى والمياه تحت إشراف المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بهدف تزويدهم بالمعلومات والإرشادات المهنية فى مجال الصوب الزراعية وتحليل مياه الرى والتربة بها بهدف إنشاء منظومة زراعية تعمل على توفير المياه وتحقيق الكفاءة الإنتاجية للإنتاج الزراعى المصرى.