شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للنسيج والملابس الجاهزة والجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة العزل والنسيج عن عقد المؤتمر التأسيسى للاتحاد الدولى لعمال النسيج والملابس الجاهزة والجلود، وهو أحد الاتحادات القطاعية المنضمة للاتحاد العالمى بالقاهرة .

وقالت النقابة إن الاتحاد الدولى لعمال الغزل والنسيج منظمة منفتحة وديمقراطية ونضالية، وستناضل من أجل توحيد عمال القطاع على المستوى العالمى لمناقشة كافة القضايا التى تخص حقوق العمال ومصالحهم، وتستند على مبادئ النضال الطبقى .

ويتزامن تأسيس الاتحاد الوليد مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء الاتحاد العالمى، حيث سيكمل الاتحاد العالمى عامه الــ 75 منذ تأسيسه عام 1945 خمسة وسبعين عاماً من العمل الدؤوب لصالح العمال فى كل أنحاء العالم ضد الاستعمار والحروب الإمبريالية واستغلال الرأسماليين .

ويضم الاتحاد الدولى للغزل والنسيج أكبر عدد ممكن من النقابات المناضلة لدعم التعاون النضالى والتضامن الدولى، ويكون يوم 24 أبريل من كل عام حدثاً عالمياً للسلامة والصحة فى قطاع النسيج.

ويتكون المجلس التنفيذى للإتحاد الدولى من :

- عبد الفتاح إبراهيم – نقابة الغزل والنسيج (مصر) الأمين العام.

- أرنستو تريجو – ساميك (الأرجنيتين) الرئيس.

- محمد عزوز – نقابة النسيج (سوريا) الأمين العام المساعد.

- جولى تاكودر – نقابة النسيج (بنجلاديش) نائب الرئيس عن أسيا.

Advertisements

- فازيليس إستاميلويس – بامى (اليونان) نائب الرئيس عن أوروبا.

- فينست باولو أوليفارا – اتحاد عمال البرازيل (البرازيل) نائب الرئيس عن أمريكا اللاتينية.

- هدى الألوسى – نقابة النسيج (العراق) نائب الرئيس عن الشرق الأوسط.

- إيميل خان – إتحاد عمال باكستان (باكستان) عضو سكرتارية.

- بيرليك زاجيوف – نقابة النسيج (كازخستان) عضو سكرتارية.

- تونس عضو سكرتارية.

- م.أروموجام – اتحاد عمال الهند (الهند) عضو سكرتارية.

- بانيومو بانسايوتس – اتحاد عمال قبرص (قبرص) لجنة المراقبة المالية.

- أبو الكلامازاد – (بنجلاديش) لجنة المراقبة المالية.

- والتر كوريا (الأرجنتين) منسق كونسور.