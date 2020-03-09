شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال تشغيل التكييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن هناك بعض الخطوات التى يتم اتباعها لضمان الاستخدام الأمثل لمبرد الهواء "التكييف" وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يلى أهم الخطوات التى يجب اتباعها للتاكد من كفاءة التكييف قبل موسم الصيف:

1.. الحرص على تغيير الفلاتر أو على الأقل تنظيفها لأن تراكم الأتربة فى الفلتر سيقلل من كفاءة التكييف .

2.. معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير وما إلى ذلك.

3.. من المفيد أيضا فحص مجارى الهواء.

4.. معاينة خطوط التبريد.

الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يستقبل الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:

1.. تقديم الشكوى فى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2.. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

3.. على أن يقوم الشاكي:

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- باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

- إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالأتى:

1.. من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

2.. من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org

3.. من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.

4.. من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5.. من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6.. الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).