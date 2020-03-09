"الجيزة" تضع لافتات تحذيرية على الدائرى: غرامة 200 جنيه حال إلقاء القمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت محافظة الجيزة عددا من اللافتات التحذيرية أعلى الطريق الدائرى، لتوعية المواطنين بعدم إلقا المخلفات بالطريق والالتزام بوضعها بالحاويات المخصصة لها أسفل سلالم الطريق الدائرى، وذلك تنفيذا لقرار محافظ الجيزة.
وأشارت اللافتات التى تم وضعها بطول الطريق الواقعة فى نطاق أحياء العمرانية والهرم والوراق، إلى أنه يتعرض كل من يلقى القمامة بالطريق إلى غرامة فورية 200 جنيه وتعرضه لإجراءات قانونية بتحرير محاضر بيئة ضده.
وكانت محافظة الجيزة أعلنت عن توقيع غرامة قدرها 200 جنيه على كل من يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات فى الشارع أو بالطريق الدائرى وذلك بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك على نحو الذى يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم ، ويأتي ذلك وفقا لما حدده القانون رقم «38 لسنة 1967» فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذى تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع .
ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة والتجميل بتوعية المواطنين بمخاطر إلقاء القمامة بنهر الطريق وتعليق لافتات بالعديد من المناطق الحيوية لتوعية المواطنين بغرامة إلقاء المخلفات بالشارع .
كما وجه راشد بوضع صناديق قمامة بجوار سلالم مشاة الطريق الدائري وتخصيص عامل نظافة مختص بنظافة كل سلم مع تخصيص ورديات مرور ثابتة لرفع المخلفات من صناديق القمامة أولا بأول مع تكليف نائب رئيس الحي او المركز المختص بمتابعة حالة النظافة بنطاقه وخاصة بمحيط الطريق الدائري .
وأكد المحافظ على إجراء جولات ميدانية يومياً للوقوف على حالة النظافة مشيراً ان المحافظة تنفق ملايين الجنيهات شهرياً لرفع كفاءة مستوى النظافة ولكن الحلقة الأهم لتحقيق الصورة الحضارية المرجو الوصول إليها هى تعاون المواطن مع الأجهزة التنفيذية بعدم إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها .
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