شكرا لقرائتكم خبر عن 98% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الإتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الإتجار في البشر، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الإتجار في البشر.

وأيد 98% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الإتجار في البشر، بينما عارض 2% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الإتجار في البشر.



