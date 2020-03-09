شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الوطنية للانتخابات تتلقى نتائج المصريين فى الخارج بإعادة تكميلية ملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، من وزارة الخارجية أوراق العملية الانتخابية لتصويت المصريين فى الخارج بجولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى بالمنيا، حيث كانت السفارات والقنصليات قد بدأت في إرسال هذه الأوراق للخارجية، أمس، والتى تقوم الأخيرة بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، عقب أن يصلها أرواق الانتخابات من كافة الدول التى جرت فيها عملية الاقتراع.

وتقوم البعثات بإرسال الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم ونماذج محاضر الفرز، برقيا لوزارة الخارجية، والتى ترسلها للجنة متابعة وتلقى أوراق العملية الانتخابية من اللجان الانتخابية فى الخارج لتبدأ فى إعداد محضر الفرز المجمع لكل دائرة.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتجميع نتائج الخارج على نتائج الداخل، وإعلان النتائج مجمعة فى النهاية بعد انتهاء عملية الاقتراع فى الداخل.

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وشهدت عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بجولة الإعادة بدائرة ملوى بالمنيا، انتظام التصويت على مستوى كافة الدولة، ومرت دون وجود معوقات أو شكاوى بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث جرت الانتخابات على مستوى اللجان الفرعية بالسفارات والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

وتنطلق الانتخابات بجولة الإعادة فى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس الجارى.

وتجرى جولة الإعادة في دائرة ملوى بالمنيا بين كل من المرشحين عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان، حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح على الدائرة فى يناير الماضى بعد وفاة نائبها أحمد شمروخ بعد صراع مع المرض.

وكانت قد أجريت جولة أولى من الانتخابات فى فبراير الماضى، تنافس فيها 7 مرشحين، لكن لم يحصل أى منهم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، لذلك أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة الإعادة بين أعلى مرشحين حصلا على الأصوات وهم كل من المرشحين، عبد الله محمد عبد الله خليفة والذى كان قد حصل على ١٠٤٢٤ صوتا، ومحمد عبد الحكم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم وحصل على ٢٦٦٤٢ صوتا فى الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرة.