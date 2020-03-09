كهرباء القناة تخصص رقم "واتس اب" لتلقى شكاوى المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت شركة القناة لتوزيع الكهرباء رقم لتلقى شكاوى المواطنين التابعين للشركة على تطبيق الwhatsapp وهو 01270003430 خاص بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لسرعة حل الشكاوى وتخفيف العبء على المواطن فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة ورفع الجودة.
كما تطبق الشركة خدمة 121 لتلقى شكاوى المواطنين وبلغ عدد الشكاوى التجارية خلال فترة تطبيق المنظومة عدد 1353 شكوى فقط من إجمالى عدد المشتركين فى قطاع الإسماعيلية خلال 28 شهرا، وقد تم الرد عليها وحلها بنسبة 100%.
وكانت شركة القناة لتوزيع الكهرباء أعلنت أن هناك تسهيلات وخصومات من إجمالى المتآخرات على أى مديونية للمنشآت السياحية بشرم الشيخ والغردقة الذين يرغبون فى السداد الفورى للشركة تبلغ 15% من إجمالى المديونية، مشيرا إلى قطاع السياحة من القطاعات الهامة فى الدولة والتى ترسم صورة مصر فى الخارج، موكداً أن الوضع المالى لفنادق وقرى شرم الشيخ والغردقة فى تحسن ملحوظ نتيجة ارتفاع نسب الإشغال الأجنبى والمحلى بالفنادق.
ويبلغ إجمالى مديونية المنشآت السياحية بجميع أنحاء الجمهورية بلغت حوالى 2 مليار جنيه منذ نوفمبر 2011 وحتى ديسمبر 2017.
ويضم التوزيع الجغرافى لشركة القناه لتوزيع الكهرباء محافظات الشرقية وشمال وجنوب سيناء والاسماعلية وبورسعيد والسويس.
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