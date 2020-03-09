شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى غرف عمليات "المرور" لمتابعة حركة السيارات بعد تحذيرات الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور رياح محملة بالأتربة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الادارة العامة للمرور رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، و لم يتم حتى اغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.



الخدمات المرورية

وتنسق الإدارة العامة للمرور، مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حركة الرياح على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية بعد ظهور رياح محملة بالأتربة على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.



انعدام رؤية

واستعدت إدارة المرور لموجة سوء الأحوال الجوية على الطرق الرابطة بين المحافظات، وتناشد بتوخى الحذر على الطرق، ومنع السرعات أثناء القيادة بسبب زيادة الرياح المحملة بالأتربة، التى يتوقعها خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس غير مستقر ، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانا، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق.



حركة السيارات

وتقوم إدارة المرور بعمليات تكثيف تواجد الخدمات على كافة الطرق ومراقبتها بالكاميرات بناء على توجيهات اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة، ومن المقرر أن تشهد معظم الطرق السريعة رياحا شديدة محملة بالأتربة، منها طرق الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمنهور الزراعى وطريق إسكندرية الزارعى والصحراوى والطرق الساحلية، مناشدة بضرورة اتباع تعليمات المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة لعدم دخول الهواء للسيارات، مما يؤدى إلى انقلاب السيارات، وعدم السير بسرعات عالية.



رياح بالطرق

ووفرت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000، وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدى السيارات بها، حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أى ضحايا نتيجة العاصفة الترابية بالطرق.

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وأوضحت إدارة المرور أنه فى حالة قيادة السيارات أعلى الطرق يجب السير بسرعات منخفضة، مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة، ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، مع تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

ولفتت إدارة المرور أنه لتفادى الحوادث أعلى الطرق يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة "أمطار، ضباب، عواصف".

وحذرت إدارة المرور قائدى السيارات من عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة، كما يجب على المواطنين عدم السير أعلى الطرق، وهم تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة تودى بحياة المواطنين.

وشددت إدارة المرور على تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى، وعدم السير بسرعات جنونية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق، ومنع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة السريعة على جميع الطرق السريعة والرئيسية لمواجهة الأعطال المفاجئة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى مراقبة الكاميرات لكافة الطرق والإبلاغ عن أى حوادث أو أعطال مرورية.

وطالبت إدارة المرور بتوخى الحذر على الطرق، نظرا لأن معظم الطرق السريعة عادة ما تشهد رياحا شديدة محملة بالأتربة، مناشدة بضرورة اتباع تعليمات المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة لعدم دخول الهواء للسيارات، مما يؤدى إلى انقلاب السيارات وناشد قائدى السيارات بعدم السير بسرعات عالية لعدم وقوع أى حوادث مرورية.