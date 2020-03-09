أخبار مصر | مدير المشروع: 16% نسبة تنفيذ محطة "المستقبل" بالقطار المكهرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المشروع: 16% نسبة تنفيذ محطة "المستقبل" بالقطار المكهرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد محمد، مدير مشروع تنفيذ أعمال محطة "المستقبل" إحدى أهم المحطات الجاري تنفيذها في مشروع القطار المكهرب "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان"، إن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة بلغت 16 %.

وأضاف محمد في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن المساحة الكلية للمحطة تبلغ 7000 متر مسطح، بالإضافة لمنطقة جراج كبيرة تستوعب قرابة 400 سيارة.

جدير بالذكر أن مشروع القطار المكهرب يمتد مساره بدءا من محطة عدلى منصور ثم العبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكي والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي، ويمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلي، ثم يمتد 14 كم جنوب العاصمة الإدارية الجديدة لينتهي عند المدينة الرياضية الدولية.