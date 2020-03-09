مصر | تعرف على اختصاصات الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على اختصاصات الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنقسم محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، لنوعين وهما المحاكم التأدبية، والمحاكم الإدارية والتي تنقسم إلى ثلاثون دائرة تختص كل منها بنظر أختصاص معين في المنازعات.

وتنعقد الدائرة التاسعة "تعويضات موضوعي"، يوم الأحد أسبوعيا.

وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ:

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1_طلبات التعويض عن كافة منازعات الأفراد أو العاملين التي تدخل منازعاتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري فيما عدا طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال والطلبات المرتبطة بطلب الإلغاء مما يدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى بالقاهرة.

2_تكاليف العلاج على نفقة الدولة ومصاريف الانتقال الخاصة بعملية الغسيل الكلوي سواء بالنسبة لهؤلاء العاملين أو غيرهم أيًا كانت الجهة التي يعملون بها.

3_منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.