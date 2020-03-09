شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 9 مارس 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
القاهرة.. تنطق محكمة جنايات القاهرة، بالحكم في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، وهو الحادث الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.
القاهرة.. تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، إشارة بدء العمل في سينما مصر ببورسعيد بعد إعادة تطويرها وتأهيلها وتجديدها بالكامل.
القاهرة.. تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
القاهرة.. تحتفل مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.
الكويت.. يلتقي وزير الخارجية سامح شكري مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لتسليمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحث مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
القاهرة.. توقع وزارة البيئة، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف إدماج البعد البيئي في العمل المجتمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 9 مارس 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.