شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 9 مارس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تنطق محكمة جنايات القاهرة، بالحكم في محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، وهو الحادث الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.

القاهرة.. تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، إشارة بدء العمل في سينما مصر ببورسعيد بعد إعادة تطويرها وتأهيلها وتجديدها بالكامل.

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القاهرة.. تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

القاهرة.. تحتفل مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

الكويت.. يلتقي وزير الخارجية سامح شكري مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لتسليمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحث مستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

القاهرة.. توقع وزارة البيئة، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف إدماج البعد البيئي في العمل المجتمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.