شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس اليوم الإثنين (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية​، اليوم الاثنين، رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء، معتدلة على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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مائل للبرودة ليلاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وهناك شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد، وأمطار على أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «16– 30»، الإسكندرية «14– 27»، قنا «14- 31»، الأقصر «14- 32»، أسوان «15– 33».