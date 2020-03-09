السبت.. انطلاق دورة الحاسب الآلى الـ18 للأئمة والإداريين بأكاديمية الأوقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق التدريب للمجموعة الثامنة عشر المرشحة لدورات الحاسب الآلى بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، مؤكدة أنه عملًا على رفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين بوزارة الأوقاف، وفي إطار استمرار خطة الوزارة للتدريب والتأهيل. وحددت وزارة الأوقاف أيام الحضور أيام السبت – الأحد – الاثنين – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس من الساعة 10 صباحًا – 2 ظهرًا عدد ساعات الدورة 48 ساعة، وعليهم الحضور إلى مقر الأكاديمية بالسادس من أكتوبر، الساعة التاسعة والنصف صباحًا. دورة الحاسب الآلي ( new Icdl): 1. رشا كمال محمد الديوان 2. نجوى محمد موسى الديوان 3. عبير عبد العظيم ابراهيم الديوان 4. أسماء ممدوح حسن الديوان 5. هدي حميد معوض الديوان 6. صبرة علي حسين الديوان 7. محمد يسري حسن أحمد الديوان 8. رشا عثمان عبد الحميد الديوان 9. سهير سليمان حسن الديوان Advertisements 10. سناء حسن زغلول الديوان 11. نجلاء فتحي الديوان 12. فاطمه احمد عبد الوهاب الديوان 13. عيد حسن حسين الديوان 14. محاسن مصطفى محمد الديوان 15. عبير أحمد رمضان الديوان 16. علي محمد علي أبو زيد بني سويف 17. أحمد قطب مصطفى بني سويف 18. محمد محمد محمد مصطفى بني سويف 19. محمد علي طه بني سويف 20. شادي محمد عبد الفتاح الديوان

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