شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الانتهاء من طباعة أسئلة امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من وضع وطباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى السودان والطلاب المصريين فى الخارج، استعدادا للامتحانات التى تنطلق إبريل المقبل، لافتة إلى أن رحلة تسفير الأسئلة ستكون من خلال أعضاء البعثة الذين يديرون الامتحانات كرؤساء لجان.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى اعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالسودان للعام الدراسي 2019/2020 (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، وتستمر حتى الأربعاء 15 أبريل 2020.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام الجلوس للطلاب المصريين المغتربين الذين سيؤدون الامتحان فى المناهج المصرية على نظام امتحانات ابناؤنا فى الخارج للعام الدراسي 2019- 2020.

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وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن للطلاب الاطلاع على أرقام جلوس الطلاب من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوى، وذلك من خلال الرقم القومى للطالب على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول مهما كانت الأسباب.

جدير بالذكر أن امتحانات "أبناؤنا بالخارج" تعقد وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2019/2020 بدءا من الصف الأول وحتى الصف الثاني الثانوي.