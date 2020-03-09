شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تقدم إرشادات للقيادة الأمنة أثناء العاصفة الترابية والرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، بالالتزام بمجموعة من التعليمات العامة والتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة، بعد تحذيرات الأرصاد، ومن تلك الإرشادات فى نقاط وجيزة:

- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

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- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

- عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

- منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.

- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العاليةز

- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على أقصى الغرب.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وشمال الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.