أخبار مصر | نقابة محامي المحلة تعلن عن استخراج بطاقات التصويت لأعضائها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة محامي المحلة تعلن عن استخراج بطاقات التصويت لأعضائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة محامي المحلة الكبرى، عن الانتهاء من استخراج بطاقات الاقتراع لمستحقي التصويت في انتخابات نقابة المحامين، التي ستنعقد في 15 مارس الجاري.

وأهابت النقابة الفرعية، بمحاميها بضرورة التوجه إلى مقرها الفرعي بالمحلة الكبرى والمراكز التابعة لها كـ "زفتى، قطور، سمنود"، وذلك للحصول على بطاقة التصويت.

وشددت الفرعية في بيانها على ضرورة الحصول على بطاقة التصويت ليتمكن المحامي من المشاركة في الجمعية العمومية.