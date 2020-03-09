شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تستغيث ببرنامج لميس الحديدي على الهواء: «جاري عنده كورونا ومش عارفين ننزل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها «القاهرة الآن» والذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، استغاثة عبر الهاتف من مواطنة تدعى غادة حجازي، تعيش في مدينة الفسطاط الجديدة، منطقة مصر القديمة، حيث ادعت أن جارها مصابا بـ«كورونا».

وحكت المواطنة خلال الاتصال الهاتفي تفاصيل واقعة شهدتها في العمارة التي تسكنها، مشيرة -حسب روايتها- إلى أنها فوجئت أول أمس في تمام الساعة التاسعة مساءً بوجود سيارة شرطة وسيارة أخرى تابعة للحجر الصحي «علشان جاري الأستاذ حسن عنده كورونا» على حد قولها، مؤكدة على أنه «تم التأكد فعليا من إصابته بالفيروس، وليست مجرد شكوك».

وتابعت المواطنة: «أخدوا الحالة على مطروح، واتقالنا ماتنزلوش من العمارة»، وعللت إصابته بأنه تلقى العدوى من شقيق زوجته القادم من الخارج، قائلة: «أخو المدام كان جاي من صربيا أو باريس، وهم الاتنين بقى عندهم كورونا».

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وادعت المواطنة أن سيارة الحجر الصحي بعدما أخذت الحالة حذرت السكان من الخروج نهائيا لحين القدوم وأخذ العينات من السكان في اليوم التالي، مضيفة «طبعا مافيش حد جه خالص النهاردة اليوم كله، واتصلنا قالولنا عقموا نفسكم بنفسكم» حسب روايتها.

وأشارت المواطنة غادة حجازي خلال اتصالها، إلى أن العمارة المكونة من 5 طوابق و19 شقة، امتنع سكانها حسب التعليمات عن النزول نهائيا، وبالأخص أسرتها التي تسكن نفس طابق الحالة التي ادعت إصابتها بكورونا.

وأرسلت المتصلة استغاثة عبر البرنامج تقول فيها «دلوقتي المشكلة إن المدام بتاعته موجودة في الشقة ومعاها باباها ومامتها، وطالعين نازلين، طالعين نازلين، وإحنا مش فاهمين ليه محدش كشف عليهم؟ وإيه تحليلهم طيب؟.. وإحنا مش عارفين إيه الحل!»، مضيفة «محدش عقم العمارة، ومش عارفين ننزل ولا نطلع».