شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: استمرار تسجيل بيانات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام، حيث يتم تسجيل بيانات أعضاء الجمعيات إلكترونيا على بوابة الحج.

وكنت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى قد قررت مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 19 مارس الجارى بعدما كان مقرر آخر يوم بعد غد الثلاثاء، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين فى التقديم والتسجيل على بوابة الحج وجاء ذلك فى ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

وأكدت نيفين القباج على أهمية قيام الإدارات الاجتماعية والمديريات بتذليل أى صعوبات لسرعة تسجيل المواطنين.

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وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد قررت فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 23/2/2020م حتى 10/3/2020م، حيث أوضح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالى وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.

جدير بالذكر أن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن كان قد أكد أنه جارى تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الالتزام وأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية "عضو عامل أو منتسب" عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل فى 1/1/2020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها وأن يكون المتقدم أيضا قادر على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عاماً وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

إضافة إلى أنه لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتباراً من عام 2015 فيما بعدها، على أن تقدم الطلبات للإدارات الإجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك و سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير فى جهة واحدة فقط سواء فى التضامن او الداخلية او السياحة ويمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg