شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم الشهيد.. شاهد بانوراما حرب أكتوبر "متحف يجسد بطولات الجيش المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار القوات المسلحة، بفتح المتاحف والمزارات العسكرية، مجانا أمام الجمهور، وذلك استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، ينشر ”الخليج 365” فيديو وثائقيا لبانوراما حرب أكتوبر، وهى بمثابة المتحف الخاص بحرب السادس من أكتوبر، وتحتوى على تقنيات حديثة في العرض للمواطنين.

وتقرر فتح منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجاناً اعتبارا من اليوم وحتي الخامس عشر من مارس الجارى، وحيث تحتوى البانوراما على العديد من القاعات منها قاعة الشهداء والأبطال وأيضا قاعة الصمود والتحدي والتي تعرض فيلم تسجيلي يجمع بين مشاهد حية ومشاهد جرافيك تجسيدا لرحلة الصمود والتحدي قبل انتصارات أكتوبر1973 بالإضافة إلى قاعة العبور وأيضا مجموعة من الجدريات التعريفية لبطولات الجيش المصري كما يسمح بعرض عدد من الأفلام بتقنية الصوت والضوء.

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ويأتي ذلك تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، أٌعلن فيه عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكري استشهاد الفريق عبد المنعم رياض يجسد أسمي معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد و فخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.