شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. الأقباط يلقون نظرة الوداع على جسد رئيس دير الأنبا بيشوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الأقباط بعد غد الأربعاء نظرة الوداع على جسد الأنبا صرابامون رئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الذى وافته المنية فجر أمس، على أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات الجنازة على روحه بمقر الدير غدا الثلاثاء.

ولد الأنبا صرابامون عازر قليد بسطاورس في فبراير من العام 1937، وترهب في دير السريان العامر بوادي النطرون في الثامن من ديسمبر عام 1959، ورسم قسا في فبراير عام 1963، ورقي قمصا في يوليو عام 1967، ثم منحه قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية الراحل درجة أسقف في يونيو عام 1973 ، ليصبح بعدها بأربعة أعوام رئيسا لدير الانبا بيشوي.

فيما بدأ الأقباط الأرثوذكس الأسبوع قبل الماضى الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الاثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

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وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.

تقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، أما بداية من الأسبوع الثاني -بداية فترة الأربعين يومًا- فتصلي الكنائس قداسين يوميًا، و قسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد.