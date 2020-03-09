مصر | "عايز يطير ومدمن هيروين".. مفاجآت حول انتحار شاب من أعلى هرم خفرع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عايز يطير ومدمن هيروين".. مفاجآت حول انتحار شاب من أعلى هرم خفرع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاصيل عدة كشفتها التحقيقات حول انتحار شاب عن طريق إلقاء نفسه من أعلى هرم خفرع، إذ تبين أنه تسلق الهرم 9 مساءً، قبل انتحاره الساعة 7 صباحا أمس الأحد.

وأوضحت التحقيقات، أن الشاب المنتحر كان يتعاطى الهيروين المخدر على مدار الـ10 سنوات السابقة، وسبق إيداعه داخل مصحة لعلاج الإدمان عدة مرات، لكنه كان يتعاطي الهيروين المخدر فور خروجه من المصحة.