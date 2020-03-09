مصر | لقتله 30 كلبا.. بلاغ ضد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقتله 30 كلبا.. بلاغ ضد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ببلاغ للنائب العام، ضد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية وذلك عن واقعة تسمم 30 كلب بالمعهد.

وقال صبري في بلاغه، إن تلك الجريمة التي ارتكبها المجرمين وهي واقعة قتل تشكل جريمة بكل مقاييس الإنسانية ولا تسمو لأي مرتبة من مراتب التحضر وحماية أرواح الحيوانات فبدلًا من الرفق به يقومون بسمه وقتله بوحشية وتجردوا من كل صفات الإنسانية بل أن الدين الحنيف قد حث على الرفق بالحيوان وعدم إيذائه بل أن امرأة دخلت الجنة لأنها قامت برعاية قطة.

وأضاف صبري، أن عميد المعهد أمر بوضع السم لأكثر من 30 كلبا كانوا بداخل معهد الفنون المسرحية وبدون أي رحمة قاموا بقتلهم وإلقاء جثث تلك الكلاب في صندوق المهملات غير مبالين بتلك الروح التي خلقها الله عز وجل وقاموا بذلك الفعل الشنيع دون أي رحمة أو شفقة فبدلا من رعايتهم قاموا بهذا الفعل، وطلب صبري: تحقيق الواقعة وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.