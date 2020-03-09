أخبار مصر | تعرف على مستشفيات وزارة الصحة التي تجري تحليل فيروس كورونا (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مستشفيات وزارة الصحة التي تجري تحليل فيروس كورونا (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن المستشفيات التي يتم من خلالها عمل اختبار فيروس كورونا إلي جانب المعامل المركزية، وجاءت كالتالي:

_ مستشفى حميات العباسية بمحافظة القاهرة

_ مستشفى حميات إمبابة بمحافظة الجيزة

_ يتم سحب العينات من الساعة 12 – 3 صباحا

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_ يتم إجراء الاختبار من الساعة 3 – 8 صباحا

_ مراجعة واعتماد التقارير من الساعة 8 – 9 صباحا

كما أكدت الوزارة على أن القدرة الاستيعابية اليومية من 9 مارس حتى 13 مارس تصل إلى 400 اختبار، بينما تصل القدرة الاستيعابية اليومية من يوم 14 مارس إلى 1000 اختبار.

كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، أنه تم تفعيل الخط الساخن 15335، للرد على استفسارات المواطنين بشأن إجراء الاختبار المطلوب، وحجز ميعاد الاختبار.